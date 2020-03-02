Fars Körfezi Üniversitesi, korona virüsüne karşı teknolojik ürün üretmeyi başardı

İRNA muhabirine konuşan Nekisa, bu ürünün büyük çapta eşya düzeylerini dezenfekte edebilen çözünür olarak klorlu maddeler temelinde üretildiğini ifade etti.

Nekisa konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Söz konusu ürün, virüs ve bakterileri yüzde 90 düzeyinde yok edebilir ve klor içeren maddeler, her türlü bakteri ve virüsü yok etme konusunda çok büyük güce sahipler.

Ürettiğimiz ürünün kullanım yerlerinden örnek verirsek hastaneler, sağlık merkezleri, şehir kamu ortamları, deniz taşıtları vb. gibi mekanlardan söz edebiliriz.

Bu çözünür kapalı ortamlar için uygun değildir ve gerektiğinde camlı kapalı alanlarda sınırlı düzeyde kullanılmalıdır. Ayrıca eşyalarda bu ürünü kullanırken normal eldiven kullanılmalıdır.

Ürün vücut ve el derisinin dezenfekte edilmesi için asla uygun değildir.'