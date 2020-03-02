Uluslararası Dizin Kayak Merkezi kapatıldı

İRNA’ya konuşan Elburz Kayak Kurulu Alp Disiplini Kayak Komitesi Başkanı Sadık Kelhor, Uluslararası Dizin Kayak Merkezi'nin dezenfekte edilmek amacıyla bir sonraki duyuruya kadar kapatıldığını belirtti.

Tahran'ın batısında Elburz ilinin merkezi Kerec'in 70 kilometre kuzeyinde bulunan Uluslararası Dizin Kayak Merkezi 3 telekabin, 2 telesiyej, 7 tele kayağı ile İran'ın en donanımlı kayak merkezi olarak görülmektdir.

Elburz Kayak Kurulu Alp Disiplini Kayak Komitesi Başkanı Sadık Kelhor ayrıca 27-29 Şubat tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan yarışmalar iptal edildiğini dile getirdi.

İran'ın yanı sıra Japonya, Çin, Kazakistan, Ermenistan, Tayvan ve Moğolistan'ın Asya Gençler Alp Disiplini Kayak Şampiyonası'na katılacağı bildirilmişti.

45 sporcunun yarışması beklenen bu şampiyona, Asya Kayak Konfederasyonu'nun isteği üzerine iptal edildi. Şampiyonanın yapılacağı tarih de Asya Kayak Konfederasyonu'nca açıklanacak.

Kayak Merkizi deniz seviyesinden 2650 ila 3600 metre arasında rakıma sahip. Kar kayağı için en uygun zaman Aralık başından Mayıs sonuna kadardır. Dizin Kayak Merkezinde 2 otel, 19 kulübe ve 5 restoran bulunmaktadır.

Resmi olarak Kovid-1 olarak adlandırılan korona virüsü ilk olarak Çin'in Vuhan şehrinde tespit edildi Şimdiye kadar 50'den fazla ülkeye yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü durumu olağanüstü ilan etti

Dün Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 54’e yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının ise 978’e çıktığını bildirdi.

Cihanpur, şu ana kadar virüse yakalananlardan 175 kişinin iyileştiğini ve bunun çok yüksek bir rakam olduğunu belirtti.

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