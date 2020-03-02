Yabancılar Yezd'de 5 yatırım projesine yatırım yaptı

İRNA’ya konuşan Namazi, ‘Bu projeler ferro alaşımların üretimi, küçük rafinerilerin inşası, valf üretimi, 10 ve 300 MW güneş enerjisi santrali ve cam kurşun sektöründe yapıldı’ diye konuştu.

Hükümetin en önemli stratejilerinden biri olarak yatırımı çekmenin önemine değinen Namazi, ‘ABD'nin acımasız yaptırımlarının getirdiği kısıtlamalara rağmen, ildeki yatırım sektöründe iyi çabalar, faaliyetler ve önlemler alındı’ diye belirtti.

Nemazi, 'Teşvik sağlamak ve yatırım fırsatları sunmak, altyapıyı inşa etmek ve bu sektördeki engelleri kaldırmaya çalışmak önemli ve acil tedbirler alınmalıdır’ diyerek Yezd ilinin yerli yatırım çekme yaklaşımına övgüde bulundu ve bölgede ilde yatırımcıların belirlenerek, yakında Yezd'de yerli yatırımcıları çekme konulu bir konferansın düzenleneceğini bildirdi.

Yezd ülke nüfusunun yüzde 1.3'üne sahip olmasına rağmen sanayi üretimi açısından, İran toplam üretiminin %4,4'ünü oluşturmaktadır ve İran'ın dördüncü büyük sanayi bölgesi ve ikinci en büyük madencilik bölgesidir.