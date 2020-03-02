ABD'lilerin yardımına ümitli değiliz

Haftalık bası ntoplantısında konuşan Musevi, 'Çin'de korona virüsünün yayılmasından beri dünyanın diğer krizlerde olduğu gibi küresel birlik ve dayanışmaya ihtiyacı olduğunu gördük. Bu konuda her hangi bir ülke ben bundan etkilenmem diyemez. İran'da Dışişleri Bakanlığı dahil bütün kurum ve kuruluşlar bu konuyu yakından takip ediyor' dedi.

Dost ülkelerin İran'a büyük yardımlar ettiklerine değinen Musevi, 'Bazı ülkeler de yardım talebinde bulundu. Biz de diğer ülkelere yardıma hazırız, zira bu konunun küresel bir mevzuya dönüştüğünü görüyoruz. Ancak özellikle yurt dışında Farsça yayın yapan medya, halkın moralini zayıflatmaya çalışıyor. Biz onlara bu durumu kötüye kullanmamalarını tavsiye ediyoruz' diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a yardım etmeye hazır olduklarını ve İsviçre aracılığıyla İran'a resmi mesaj gönderdikleri ile ilgili açıklamalarına tepkşi gösteren Musevi, 'ABD'lilerin niyetlerinden kuşkuluyuz. Onlar iyi niyet sahibiyse, konuyu medyaya taşımadan önce bize yardım etmeliydi. Biz onların tavrını dikkatle izliyoruz ve İran halkının zayıflatmasına dönük yaptıklarını görüyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İran halkına yardım ettiğini yönündeki iddialarına değinen Musevi, 'Onların niyetinden kuşkulu olduğumuz nedeniyle bu tür yardımlara fazla güvenmiyor ve sözlü yardımları almaya da hazır değiliz. İsviçre aracılığıyla oluşturulan insani yardım kanalı için de ABD yetkililerinin aksatmalar çıkardığına tanık olduk' diye ekledi.