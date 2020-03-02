İsfahan ile Türkiye üniversiteleri arasındaki iş birliği güçlenecek

Mevlana programı, Türkiye tarafından diğer ülkedeki yüksek eğitim kurumları ile öğrenci ve öğretim görevlisi değişimi amacıyla kuruldu. Erasmus Plas programı da AB'nin desteklediği burs projesi olarak Avrupa ile diğer kıtalardaki ülkelerde yer alan üniversiteler arasında öğrenci ve öğretimn görevlisinin değişimini hedeflşemektedir.

İRNA'ya konuşan İsfahan Bilimsel ve Uluslararası Ofisi Müdürü Kemal Tayyibi, 'Üniversitemiz Türkiye'nin İstanbul, İstanbul Teknik, Ankara, İstanbul Aydın ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi saygın üniversiteleri ile Mevlana ve Erasmus Plas programı çerçevesinde yeni iş birliğine başlamış ve bunu geliştirmeyi hedeflemektedir' dedi.

Bu iş birliği projelerinin öğrenci ve öğretim görevlisi değişimi ile ortak araştırma projelerinin gerçekleştirmesini öngördüğünü kaydeden Tayyibi, 'Türkiye bilimsel ve araştırma gelişimi bakımından önemli bir ülkedir ve taraflar bunu yapmak için çok istekliler' değerlendirmesinde bulundu.

Bu iş birliğinin tarih, dil ve sanat gibi çeşitli bölümlerde olacağını söyleyen Tayyibi, İsfahan Üniversitesi'nin Türk öğrencileri de çekmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Şubat yaının sonlarında İstanbul'da düzenlenen 5. Yuri-2020 Toplantyısı'nda İsfahan Üniversitesi'nin de yer aldığına dikkati çeken Tayyibi, bu toplantının İran ve Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden üniversitelerin katıldığını ve etkinliğin İsfahan Üniversitesi'nin başta Türkiye olmak üzere uluslararası iş birliğinde önemli rol oynadığını belirtti.

70 yıldır faaliyet gösteren İsfahan Üniversitesi 15 bin öğrenci ve 660 öğretim görevlisi ile İran'ın büyük ve öne çıkan üniversiteleri arasında yer alıyor.