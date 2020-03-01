İranlı karatecilerin Olimpiyat sıralamasındaki yerleri sağlam

Avusturya'nın Slazburg şehrinde düzenlenen 2020 Karate-1 Ligi 3. Etabı'nın sona ermesinden sonra Dünya Karate Federasyonu, Olimpiyat sıralasımını açıkladı. Bu açıklamada kadın karatecimiz Hamide Abbasali, Karate-1'da altın madalya kazandığı için sıralamanın ikinci surasında yer aldı. Abbasali ayrıca 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya da hak kazandı.

Öte yandan Behmen Asgeri -75 kg'de Salzburg2'da altın madalya kazanması nedeniyle Olimpiyat sıralamasında ilk sırasını korudu.

İran Milli Karate Takımı kaptanı Zebihullah Purşeyb, Avusturya'daki müsabakalarda madalya alamamasına rağmen ikinciliğini koruyor. Seccad Gençzade de +75 kg'de dünya üçüncüsüdür.

Diper karatacilerimiz de 5 ila 20. sırada yer alarak İran karatesinin üst seviyede olduğunu gözler önüne sermektedir.

88 ülkeden 625 karatecinin katılımıyla başlayan Dünya Karate 1-Şampiyonası 1 Mart'ta sona erdi.