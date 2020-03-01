Cumhurbaşkanı Ruhani dünyanın en güçlü paralimpik haltercisinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı

Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'İnna lillâhi ve inna ileyhi raciun

Ülkemizin büyük kıvanç duyduğumuz sporcusu Siyamend Rahman'ın vefatı, büyük üzüntü duymamıza neden oldu.

Ahlakı temiz layık Milli pehlivanımız, birçok rekoru alt üst ederek ve Asya ve Paralimpik oyunlarında parlak geçmiş bıraktı ve İran'ın kutsal bayrağının dalgalanmasına ve halkın gururlanmasına vesile oldu. Rahman'ın adı her zaman anımsanacak ve kahraman yetiştiren İran halkının gelecek nesillerine ilham kaynağı olacak.

Bu büyük kayıptan İran halkı, spor camiası, özellikle İran Milli Parahalter Takımı, Batı Azerbaycan halkı ile Rahman'ın ailesine başsağlığı diliyor, Allah'tan kendisine rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.'

Dünyanın en güçlü Paralimpik sporcusu İranlı süper ağır sıklet parahalterci Siyamend Rahman, bugün Pazar akşamı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Üşneviye Spor ve Gençlik Kurulu Başkanı Rahim Timuri, dünyanın en güçlü Paralimpik parahaltercisi Rahman'ın bu akşam evdeyken kalp krizi geçirdiğini ve hemen hastaneye kaldırıldığını, ancak doktorların ve sağlık personelinin tüm müdahalalerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Rahman 2016 yılında Dünya şampiyonaları yarışları çerçevesinde 275, 286 ve 296 kg ağırlığı kaldırarak +107 kg altın madalya kazanmıştı.

Rahman daha önce 2017 yılında en çok oy alarak dünyanın en iyi engelli sporucusu unvanını da elde etmişti.

Öte yandan Japonya’da Asya- Pasifik Engelliler Halter Şampiyonasında +107 kg’de 280 kg ağırlık kaldırarak altın madalya kazandı.

+107 kg’de yarışan Rahman, 2018 Asya Oyunları’nda altın madalya kazanarak bir kez daha Asya ve Paraasya rekorunu tazelemişti.

Rahman 2019 yılında, 250 kg ağırlığı kaldırdıktan sonra 265 kg’ı kaldırarak altın madalyanın sahibi oldu.



Dünyanın en güçlü Paralimpik parahalterci Siyamend RahmanLondra'da 2012 Yaz Paralimpikleri, Rio'da 2016 Yaz Paralimpikleri ve Guangzhou'da 2010 Asya Para Oyunları'nda altın madalya kazandı.