Amerikalılar küçümsendiklerini örtbas ediyor

Twitter hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 'Amerikan işgalciler asla Afganistan'a saldırmamalıydı, ancak bunu yaparak sonuçlarını diğer bütün ülkelerin üzerine attılar' ifadesini kullandı.

ABD'nin 19 yıl küçümsendikten sonra yenilgisini süslemeye çalıştığını kaydeden Zarif, 'İster Afganistan olsun, ister Suriye, Irak veya Yemen; sorun ABD'dir. ABD bölgeyi terkedecek ancak büyük karmaşıkları ardında bıkararak' mesajını paylaştı.

Uzun süren görüşmelerinin ardından ABD ve Taliban arasında anlaşma imzalandı. ABD askerlerinin 14 ay içinde Afganistan'dan çekilmesini öngören anlaşma Afganistan'da kalıcı barış yolunda ilk adım.

ABD ve Taliban, Katar'ın başkenti Doha'da uzun süren barış görüşmelerinin ardından anlaşma imzaladı. Anlaşma, Taliban ve Kabil hükümeti arasında diyaloğu artırma ve 18 yıllık ABD-Taliban savaşına son noktayı koymayı hedefliyor.

Doha'da düzenlenen törende ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakanı Mark Esper, Taliban'ın kurucuları arasında yer alan Molla Abdül Gani Baradar, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yer aldı.

Anlaşma imzalanmadan önce Washington ve Kabil hükümetinden temsilciler ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Taliban'ın taahhütlerine uyması şartıyla 14 ay içinde ABD ve NATO birliklerinin tümünün geri çekileceği belirtildi. İlk aşamada ABD'nin asker sayısını 135 gün içinde 13 binden, 8 bin 600'e indirmesi bekleniyor. Anlaşma kapsamında ABD ve Afgan hükümeti ellerindeki 5 bin Taliban üyesini, Taliban da rehin tuttuğu bin kişiyi serbest bırakacak.