İran'dan Umman'a uçak seferlerini kolaylaştırdığı için teşekkür

Korona virüsünün yayılması dolayısıyla bu ülkelerle İran arasındaki uçuşların iptal edildiğine işaret eden Nuri, 'Umman üst düzey yetkilleri ve Dışişleri Bakanlığı'nın katkıları ile uçuşların durdurulduğu ilk anlardan itibaren, İran ve Umman arasında uçuş izni verilmesi yönünde elverişli iş birliği yapıldı' dedi.

İki ülke havayolları kurumlarının sunduğu kolaylıklarla Muskat Havalimanı'ndaki İranlı yolcular ve İran'a yolculuk yapan Umman vatandaşlarının taşınmasının mümkün olduğuna dikkati çeken Nuri, bu iş birliğinin Ummanlı yetkililerinin iyi niyetle ve insani konular dikkate alınarak yapıldığını dile getirdi.

Son günlerde İran'da bulunan Umman vatandaşlarının ülkelerine dönmeleri ve Fars Körfezi kıyısındaki İran vatandaşlarının Muskat Havalimanı aracılığıyla İran'a dönmeleri için birçok uçuş izni verildi. Bu uçuşlar halen Şiraz, Meşhed ve Tahran'a yapılmaktadır.