İran-Irak sınırında yer alan Mehran Sınır Kapısı'nda ticari faaliyet yeniden başladı

İRNA’ya konuşan İlam Gümrükler Genel Müdürü Ruhullah Gulami, Pazar sabahından bu yana Irak gümrüklerinin İran'dan mal tedarikiyle ilgili yasal hizmetlerine başladığını, İran kamyonlarının gümrüklere giriş ve boşaltma sürecinin Mehran Sınır Kapısı'nda sorunsuz bir şekilde ilerlediğini söyledi.

Gulami, ayrıca, İranl mallarının Irak'a taşınması için Irak kamyonlarının bu sabah Mehran'a giriş yaptığını belirtti.

Daha önce, İlam Valiliği Siyasi-Güvenlik İşlerinden Sorumlu Vali Yardımcısı, bu sınır kapısının kapatıldığını ve yolcu giriş çıkışı ile mal taşımacılığının bir sonraki duyuruya kadar durdurulduğunu dile getirmişti.

Bağdat'a yaklaşık 230 kilometre uzaklıktaki İlam ilinde yer alan Mehran Sınır Kapısı, Irak'la ihracat ve ticaret faaliyetleri için bir merkez haline gelmiş ve Bağdat'a en yakın İran şehridir.

İran'ın Irak sınırına yakın bir noktada bulunan Mehran şehri, Bağdat'a karayoluyla iki saat mesafededir. Bu konumu nedeniyle İran ve Irak arasındaki ilişkilerde önemli bir kenttir.

Son aylarda Mehran Sınır Kapısı'nda yolcu giriş çıkışı ile yük taşımacılığında aksamalar meydana gelmektedir.