1 Mar 2020 20:53
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Karatecimiz Dünya Karate-1 Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Karatecimiz Dünya Karate-1 Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Tahran, İRNA- Dünya Karate-1 Şampiyonası'nda yarışan İranlı erkek karateci Behmen Asgeri -75 kg’de altın madalyayı boynuna taktı.

Avustralya, Finlandiya, İngiltere ve Türkiye'den rakiplerine karşı zafer elde ederek finale yükselene Agseri, -75 kg’de Ukraynalı rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı.

Daha önce de Milli karatecimiz Behmen Asgeri, Dubai'de düzenlenen Karate-1 Karate Ligi finallerine yükselmeyi başararak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını kazanan ilk karatecimiz olmayı başarmıştı.

88 ülkeden 625 karatecinin katılımıylabaşlayan Dünya Karate 1-Şampiyonası bugün sona erdi.

این مسابقات دارای امتیاز رنکینگ فدراسیون جهانی در راستای کسب سهمیه المپیک است و ایران در ۲ بخش زنان و مردان در این رویداد حضور یافته است.

Turnuva, Olimpiyat kotasını kazanmak için Dünya Federasyonu tarafından derecelendirildi ve İran erkek ve kadınlar dalında bu turnuvaya katıldı.

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