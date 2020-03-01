Karatecimiz Dünya Karate-1 Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Avustralya, Finlandiya, İngiltere ve Türkiye'den rakiplerine karşı zafer elde ederek finale yükselene Agseri, -75 kg’de Ukraynalı rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı.

Daha önce de Milli karatecimiz Behmen Asgeri, Dubai'de düzenlenen Karate-1 Karate Ligi finallerine yükselmeyi başararak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını kazanan ilk karatecimiz olmayı başarmıştı.

88 ülkeden 625 karatecinin katılımıylabaşlayan Dünya Karate 1-Şampiyonası bugün sona erdi.

این مسابقات دارای امتیاز رنکینگ فدراسیون جهانی در راستای کسب سهمیه المپیک است و ایران در ۲ بخش زنان و مردان در این رویداد حضور یافته است.

Turnuva, Olimpiyat kotasını kazanmak için Dünya Federasyonu tarafından derecelendirildi ve İran erkek ve kadınlar dalında bu turnuvaya katıldı.