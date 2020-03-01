İran belgeseli BM'de gösterime girecek

İRNA’ya konuşan Emiri, ‘Dünya Tehlikeli Türler Uluslararası Sözleşmesi Sekreterliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Jackson Hole Yaban Hayatı Filmi'nin iş birliği ile Dünya Yaban Hayatı Günü vesilesiyle yaban hayatı ve çevre temalı filmler vizyona girecek’ dedi.
Çevre festivalleri için seçilen filmler, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü vesilesiyle New York'taki Birleşmiş Milletler genel merkezinde seyirci ile buluşacak.
Emiri, bu özel etkinlikte BM personeline ek olarak, çevre ve yaban hayatı bilim adamları, belgeseller, film yapımcıları, televizyon ağları ve yayınlar gibi önde gelen kişilerin yaban hayatı alanında aktif olduğunu belirten Emiri, İran İslam Cumhuriyeti'nin tek temsilcisi olan 'Yok Olma Girdabında'nın dünyanın dört bir yanından öne çıkan etkili belgeselleri arasında yer aldığını sözlerine ekledi.
İlam, İRNA- İlamlı belgesel film yapımcı ve yönetmeni Fetullah Emiri'nin yönettiği "Yok Olma Girdabında" filminin Birleşmiş Milletler'de İran adına gösterileceğini açıklandı.
İRNA’ya konuşan Emiri, ‘Dünya Tehlikeli Türler Uluslararası Sözleşmesi Sekreterliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Jackson Hole Yaban Hayatı Filmi'nin iş birliği ile Dünya Yaban Hayatı Günü vesilesiyle yaban hayatı ve çevre temalı filmler vizyona girecek’ dedi.
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