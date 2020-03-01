İran üniversite ve öğretim görevlilerinin diğer ülkelerdeki meslektaşları ile yayınladıkları ortak makaleler arttı

Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı'nın haberine göre Gulami, Avustralya'nın Tahran Büyükelçisi Lindal Sachs ile görüşmesinde yaptığı açıklamada, İran'ın tüm bilimsel topluluğunun Avustralya'yla ilgili akıllarında iyi anıları olduğunu belirterek, 'Avustralya iyi bir bilimsel ilerleme kaydetmiştir ve dünyanın pratik uygulamalarını iyice takip etmektedir’ dedi

İran'ın özellikle son 15 yılda iyi bilimsel kapasiteler edindiğini dile getiren İranlı yetkili, 'Ülkemizin üniversitelerinin dünya bilimsel göstergelerdeki bilimsel durumu bellidir; Son yıllarda toplumda bilimsel bulguların uygulanması sürürüyor ve üniversitelerde büyüme merkezlerini harekete geçiriyoruz’ diye konuştu.

'Avustralya'nın çok kültürlü bir toplum olduğu göz önüne alındığında, tarih, Fars dili ve edebiyatı, Arap dili ve edebiyatı, İran Çalışmaları, İslam ve İran Felsefesi ve Sanatları alanlarındaki öğrencileri de kabul etmeye hazırız’ diyen İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı, Avrupa ülkeleri, Güney Afrika ve Asya ile ortak araştırma projelerine atıfta bulunarak, İran ve Avustralya üniversiteleri arasındaki bilimsel ilişkilerin önceden geliştirilmesi umudunu dile getirerek, artan iş birliğinin hem ülkelere hem de bilimsel topluluklarına fayda sağlayabileceğini sözlerine ekledi.