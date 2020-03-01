İran’da Korona’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi

385 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğini kaydeden Cihanpur, 'Bunlardan 30’u Kum ilinde, 170’i Tahran, 28’i Gilan ilinde, 44’ü Merkezi, 13’ü İsfahan, 18’i Fars, 8’i Kürdistan, 17’si Rezevi Horasan, 2’si Kirmanşah, 8’i Luristan, 3’ü Simnan, 11’i Mazenderan, 3’ü Hemedan, 2’si Güney Horasan, 31’i Elburz, 2’si Hürmüzgan, 9’u Huzistan, 1’i Sistan ve Beluçistan, 1’i İlam, 2’si Kirman illerinde tespit edildi. 11 kişi ise hayatını kaybetti.' dedi.

Cihanpur, şu ana kadar virüse yakalananlardan 175 kişinin iyileştiğini ve bunun çok yüksek bir rakam olduğunu belirtti.

koronavirüsün yeni vakalarının çoğu son günlerde Tahran'da gözlenmiştir.Tahran ilinden sonra, Merkezi ilinde hızlı bir salgın yaşanmaktadır.

İran geçici olarak okulları, üniversiteleri ve diğer eğitim merkezlerini kapattı ve hastalıktan kurtulmaya yardımcı olmak için konserler ve spor etkinlikleri gibi tüm halka açık toplantıları iptal etti.