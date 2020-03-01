1 Mar 2020 16:22
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News Code: 83697236
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İran’da Korona’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi

İran’da Korona’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi

Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 54’e yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının ise 978’e çıktığını bildirdi.

385 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğini kaydeden Cihanpur, 'Bunlardan 30’u Kum ilinde, 170’i Tahran, 28’i Gilan ilinde, 44’ü  Merkezi, 13’ü İsfahan, 18’i Fars, 8’i Kürdistan, 17’si Rezevi Horasan, 2’si  Kirmanşah, 8’i Luristan, 3’ü Simnan, 11’i Mazenderan, 3’ü Hemedan, 2’si Güney Horasan, 31’i Elburz, 2’si Hürmüzgan, 9’u Huzistan, 1’i Sistan ve Beluçistan, 1’i İlam, 2’si Kirman illerinde tespit edildi. 11 kişi ise hayatını kaybetti.' dedi.

Cihanpur, şu ana kadar virüse yakalananlardan 175 kişinin iyileştiğini ve bunun çok yüksek bir  rakam olduğunu belirtti.

koronavirüsün yeni vakalarının çoğu son günlerde Tahran'da  gözlenmiştir.Tahran ilinden sonra, Merkezi ilinde hızlı bir salgın yaşanmaktadır.
İran geçici olarak okulları, üniversiteleri ve diğer eğitim merkezlerini kapattı ve hastalıktan kurtulmaya yardımcı olmak için konserler ve spor etkinlikleri gibi tüm halka açık toplantıları iptal etti.

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