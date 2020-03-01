Deniz taşıtları Şehit Recayi Limanı'na demirlemeden önce kontrolden geçirilmektedir

Korona virüsünün tehlike boyutlarına değinen Afifipur, gemilerin sadece sağlık yetkililerinin izni ile Şeht Recayi Limanı'na demirleyebildiğini ifade etti.

Deniz taşıtları ile ilgili Şehit Recayi Limanı personelinin tamamının virüsle mücadele konusunda eğitildiğini söyleyen Afifipur, onlara gerekli koruma ve kontrol cihaz ve ekipmanlarıınn sağlandığını belirtti.

Korona virüsü ile mücadelede bilgilendirme ve eğitimin sadece kamu personeli ile sınırlı kalmadığını die getiren Hürmüzgan Limanlar ve Denizcilik Kurumu Genel Müdürü, yabancı gemi mürettabının yanı sıra ilden transit yapan tüm şöforlerini de kontrol ettiklerini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre İran'ın Fars Körfezi kıyısında yer alan Hürmüzgan ilinde şu ana kadar 4 korona virüs vakasına rastlanmış ve hastalardan ikisinin durumunda iyileşme gözlenmiştir.

İran genelinde ise bugüne kadar korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 54 oldu.