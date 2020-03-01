'Güneşsiz Gölgeler' belgeseline ABD'den özel ödül

14-23 Şubat tarihleri arasında Montana eyaletinde düzenlenen bu festivalde İran'ın Güneşsiz Gölgeler belgeseli, jüri takdir ödülünü almayı başardı.

Garen Vahanesiyan'ın çektiği 'Ben Yalnız Değilim' belgeseli ile Anthony Hiakino'nun yönettiği 'Kolt' belgeseli sırasıyla en iyi belgesel ve en iyi kısa belgesel ödüllerine değer görüldü.

Mehrdad Üsküyi'nin çektiği Güneşsiz Gölgeler, 32. Uluslararası Amsterdam Belgesel Festivali'nde de açılış filmi olmakla birlikte en iyi yönetmen ölüdünü almayı başarmıştı.

Suçlu genç kız veya kadınların bulunduğu mekanda çekilen belgeselin odak noktası, kendilerini kötüye kullanan aile veya akrabalarındaki erkekleri katleden kadınlardır.

festivalde İran'dan ayrıca Aşu ve Asak belgeselleri yarıştı.