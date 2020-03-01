ABD, Afganistan'ın geleceğini belirlemek için hukuki konumda değildir

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'İran, Afganistan'da barışın sadece bu ülkede Taliban da dahil olmak üzere siyasi grupların müzakere etmesi ile ve Afganistan'a komşu ülkelerin duruşları da dikkate alınarak tesis edilebileceğini ifade etmektedir..

Afganistan'da tesis edilecek her türlü barışa sıcak bakıyoruz, ancak yabancı güçlerin bu ülkede varlık göstermesi yasa dışıdır ve Afganistan'ın güvensizliğinin ana nedenidir. Bu güçlerin Afganistan'dan çekilmes, barış ve güvenliğinin sağlanması için en önemli unsurdur ve güçlerin çekilmesine katkı sağlayacak her adımı destekliyoruz.

ABD'nin Afganistan'da varlık göstermesini meşru kılmaya çalışmasına karşı olduğumuzu hatırlatarak, ABD'nin Afganistan'ın geleceğini belirlemek için hukuki konum ve yetkiye sahip olmadığını ifade ediyoruz.

BM, Afgan gruplar arasında müzakerelerin devam etmesi için gerekli kapasitelere sahiptir. İran da bu ülkenin egemenliğine saygı duyarak, bu ülkede barış ve istikrarın sağlanması için elinden geleni yapmaya hazırdır. Umarız Afganistan'da komşuları ile dostane ilişkilere sahip ve terörün kökünü kazıyabilen bir hükümet kurulur.