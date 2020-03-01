Petrokimya ürünleri ihracatı yüzde 5 arttı

İRNA ekonomi muhabirine açıklamalarda bulunan Hamid Hüseyni, yaptırım döneminde istatiskilerin fazla açıklanmadığını ifade ederek, 'Bu yüzde 5'lik artış her şeyden önce, İran'da yeni petrokimya üretim birimlerinin faaliyete başlamasından kaynaklanmaktadır' dedi.

Korona virüsünün dünyaya yayılması ve bunun enerji piyasası üzerindeki etkisini değerlendiren Hüseyni, 'Korona iki yönde petrol piyasasını etkilemiştir: İlk olarak Çin'de bazı petrol birimleri faaliyetlerini durdumuş. Bir sonraki konu da talebin düşmesi sonucu ürünlerin fiyatının düşmesine tanık olmamızdır' diye konuştu.

İran'ın bundan etkilenebileceğini kaydeden Hüseyni, İran petrokimya ürünlerinin pazarlarının bir kısmının komşu ülkeler olduğunu dile getirdi.