1 Mar 2020 13:09
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News Code: 83696818
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Petrokimya ürünleri ihracatı yüzde 5 arttı

Petrokimya ürünleri ihracatı yüzde 5 arttı

Tahran, İRNA- Petrol Ürünleri İhracatçılar Birliği Sözcüsü, İran takviminde 1398 yılının ilk 10 ayında (21 Mart 2019- 20 Ocak 2020 arası) geçen yılın aynı dönemine göre petrokimya ürünleri ihracatının yüzde 5 artışl gösterdiğini söyledi.

İRNA ekonomi muhabirine açıklamalarda bulunan Hamid Hüseyni, yaptırım döneminde istatiskilerin fazla açıklanmadığını ifade ederek, 'Bu yüzde 5'lik artış her şeyden önce, İran'da yeni petrokimya üretim birimlerinin faaliyete başlamasından kaynaklanmaktadır' dedi.

Korona virüsünün dünyaya yayılması ve bunun enerji piyasası üzerindeki etkisini değerlendiren Hüseyni, 'Korona iki yönde petrol piyasasını etkilemiştir: İlk olarak Çin'de bazı petrol birimleri faaliyetlerini durdumuş. Bir sonraki konu da talebin düşmesi sonucu ürünlerin fiyatının düşmesine tanık olmamızdır' diye konuştu.

İran'ın bundan etkilenebileceğini kaydeden Hüseyni, İran petrokimya ürünlerinin pazarlarının bir kısmının komşu ülkeler olduğunu dile getirdi.

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