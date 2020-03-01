İranlı kadın karateci 2020 Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazandı

Abbasali 68 kg’de Bulgaristan, Tunus, Kazakistan'dan rakiplerini yenerek 2020 Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazandı.

Karatecimiz Avusturya'nın Salzburg kentinde düzenlenen Dünya Karate-1 Şampiyonası'nda final maçına yükselmeyi başardı.

İranlı kadın karateci Olimpiyat dünya sıralamasında üçüncü sırada yer aldı ve finale yükselmesi ve Yunan rakibinin kaybı nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılma kotasını elde etti.

Daha önce Milli karatecimiz Behmen Asgeri, Dubai'de düzenlenen Karate-1 Karate Ligi finallerine yükselmeyi başararak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını kazanan ilk karatecimiz olmayı başarmıştı.

Abbasali, Dünya Şampiyonasında şu ana kadar iki gümüş ve bronz madalya, Asya Oyunlarında altın ve bronz madalya ve Asya Şampiyonası, Dünya Ligi ve diğer yarışmalarda birçok renkli madalya aldı.