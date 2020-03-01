1 Mar 2020 11:22
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News Code: 83696481
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İranlı kadın Asya'nın en iyi squash teknik direktörü oldu

İranlı kadın Asya'nın en iyi squash teknik direktörü oldu

Tahran, İRNA- İran Kadınlar Milli Squash Takımı Teknik Direktörü Perend Devletzade, 2019 yılında Asya'nın en iyi teknik direktörü seçildi.

Perend Devletzade, ‘tanımlama alanında ’Çin, Malezya, Pakistan, Güney Kore ve Çin'den çeşitli isimler arasından ünvanı kazandı.

Asya Squash Federasyonu her yıl “Geliştirme” ve “Kimlik” konusunda en iyi koçları tanıtıyor.

Devletzade squashda ikinci seviye sertifikaya sahiptir.

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