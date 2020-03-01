İranlı kadın Asya'nın en iyi squash teknik direktörü oldu

Perend Devletzade, ‘tanımlama alanında ’Çin, Malezya, Pakistan, Güney Kore ve Çin'den çeşitli isimler arasından ünvanı kazandı.



Asya Squash Federasyonu her yıl “Geliştirme” ve “Kimlik” konusunda en iyi koçları tanıtıyor.



Devletzade squashda ikinci seviye sertifikaya sahiptir.