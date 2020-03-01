İran ve Azerbaycan, Aras Nehri su rezerv durumunu inceledi

Erdebil Bölgesel Su Şirketi Başkan Yardımcısı Nebiyullah Pasban İsalı konu ile iglili İRNA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Bu ziyarette Aras Barajı'nın su hacmi ve Aras Nehr'nin iki ülke tarafından kullanılması konusunda fikir alışverişi yaptık' dedi.

Bu görüşmede Aras Nehri'nin suyunun en iyi şekilde değerlendirilmesini konuştuklarını ifade eden İsalı, 'Suyu Muğan ve Hudaferin ovalarında kullanmak için tam zamanında rezerv yapma hususunda da görüştük' diye belirtti.

İsalı İran ve Azerbaycan'ın nehirlerin korunması açısından ikili iş birliğinin önemine değinerek, sınırdaki nehirlerin korunması için çalışmalarını sürdürdükelrini söyledi.