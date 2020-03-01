İran filmleri Japonya'da gösterime girecek

Japonya'daki ilk İran il film festivalinde altı film sunulacak: “hayal gücünün tatlı tadı”, “Madman'ın Yüzü”, “Çok Uzak, Çok Yakın”, “Koruma” ve “Son Akşam Yemeği” belgeseli.



Festival, Fujisawa Belediyesi ve Fujisawa Kültür Derneği işbirliğiyle Japonya'daki İran Büyükelçiliği'nde kültürel bir Danışman tarafından düzenleniyor.



Festival 29 ve 30 Şubat'ta düzenlenecek.