1 Mar 2020 10:42
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News Code: 83696429
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İran filmleri Japonya'da gösterime girecek

İran filmleri Japonya'da gösterime girecek

Tahran, İRNA- 6 İran filmi Japon şehri Fujisawa'da iki günlük bir festivalde vizyona girecek.

Japonya'daki ilk İran il film festivalinde altı film sunulacak: “hayal gücünün tatlı tadı”, “Madman'ın Yüzü”, “Çok Uzak, Çok Yakın”, “Koruma” ve “Son Akşam Yemeği” belgeseli.

Festival, Fujisawa Belediyesi ve Fujisawa Kültür Derneği işbirliğiyle Japonya'daki İran Büyükelçiliği'nde kültürel bir Danışman tarafından düzenleniyor.

Festival 29 ve 30 Şubat'ta düzenlenecek.

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