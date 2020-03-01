Ciroft’ta antik bir alan keşfedildi

İRNA’ya konuşan Kaymakam, ‘Arkeologlar tarihi ve antik Ciroft şehrinin tam ortasında, Temogavan bölgesinde tarihi bir alan ortaya çıkardılar’ diyerek, ’İlk raporlara göre, Ahameniş döneminden çok önemli bir yapı Ciroft'taki tarihi ve antik Temagavan bölgesinde keşfedildi. Bu tepenın tarihi MÖ 6500 yıl ve MÖ 3. binyıllara dayanmaktadır’ dedi.

Kazı sürecine devam etmek için bölgede bir arkeolojik grubun görevlendirildiğini ifade eden Ciroft Kaymakamı Etapur Veiziri, Ciroft'ta teşhis laboratuarı ve arkeolojik sitenin işe başladığını duyurarak, "Arkeolojik alanlardan gelen veriler ve eserler daha fazla araştırma için Ciroft arkeolojik alanına aktarılacak’ diye belirtti.

Kirman ilinin güneyinde Kanar Sandal ve Ciroft Eski Kent Bölgesi, Tunç Çağı ve kentleşme dönemlerinin en büyük bölgeleri arasındadır. Ciroft uygarlığı, insanlık tarihinin en eski medeniyetlerinden biridir ve bölgedeki arkeolojik kazılar, Halil Nehri bölgesinin tarihinin M.Ö. 3. binyıllara kadar gittiğini ve Mezopotamya uygarlığından daha eski olduğunu göstermektedir.

Ciroft arkeolojik ovası yaklaşık 7.000 yaşındadır. 316 bin kişilik nüfusu olan Ciroft şehri Kirman ilinin 230 kilometre güneyinde yer alıyor.

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