Muhammed Resulof Berlin Altın Ayısını aldı

70. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) en iyi film dalında verilen "Altın Ayı" ödülü İranlı yönetmen Muhammed Resulof'un "Şeytan Yoktur' filmine verildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen festivalin ödülleri, Berlinale Palast Sineması'ndaki törenle sahiplerini buldu.

İngiliz aktör Jeremy Irons'ın jüri başkanlığını yaptığı festivalde en iyi film kategorisinde "Altın Ayı" ödülü, İranlı yönetmen Muhammed Resulof'un "Şeytan Yoktur" adlı filme verildi.

Berlin Film Festivali'nin kapanış törenine dün gece Berlinale Sarayı'nda düzenlenen Bu yıl Berlin Film Festivali’nin jüri başkanlığını usta oyuncu Jeremy Irons yaptı.

Christian Petzold, Abel Ferrara, Ming-Liang Tsai, Kelly Reichardt, Sally Potter, Hong Sangsoo, Eliza Hittman gibi yönetmenlerin yeni filmlerinin Ana Yarışma’da yer aldığı festivalde Altın Ayı’ya layık görülen film Muhammad Rasoulof imzalı ‘Kötü Yok’ filmi oldu.

Bu filmde Şakayık Şuriyan, Kave Ahenger, Mehtab Serveti, Muhammedveli Azadegan, Muhammed Sıddikimehr, Jila Şahi, Baran Resulof, Alirıza Zareperest, Salar Hamse, Derya Mokbeli, Muhammed Sedihimehr rol oynadı.

Hikaye, akıl almaz ama basit bir ahlaki seçime maruz kalan dört karakterin hikayesini anlatır; bu, ilişkilerini ve tüm yaşamlarını doğrudan ve dolaylı olarak etkiler.

‘Şeytan Yoktur’filmi Almanya, Çek Cumhuriyeti ve İran'ın ortak yapımı. Ödül, babası Muhammed Resulaf adına Baran Rasulaf 'a verildi.

20 Şubat’ta başlayan 70. Uluslararası Berlin Film Festivali’nde 71 ülkeden 340 film gösterildi. Festivalin yarışma bölümünde 18 film "Altın Ayı" ödülü için yarıştı.