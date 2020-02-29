Tüm dünya halkları ile devletleri, koronaya karşı aynı safta yer almalı

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani ile telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Korona virüsü global bir soruna dönüşmüş ve bütün dünya ülkeleri bu sorunu çözmek için iş birliği yapmalıdır' diye konuştu.

Bölge ülkeleri arasında ikili ve bölgesel iş birliğinin zorunluluğua dikkati çeken Ruhani, 'İran, ticari ilişkiler ve mal ihracatında özel sağlık prosedürlerini uygulamakta ve buna büyük önem vermektedir' diye belirtti.

İki ülke arasındaki yolcuların gidiş gelişi için özel sağlık prosedürleri uyguladıklarını ifade eden Ruhani, uçuşları normal döndürebileceklerini söyledi.

Hiçbir ülke bu hastalığa karşı dokunulmaz değildir

İki ülkenin sağlık ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanması için elinde geleni yapması gerektiğini dile getiren Ruhani, 'Anlaşılan o ki hiçbir ülke bu hastalıktan istisna tutulmayacak. Hepimiz tecrübe ve olanaklarımızı sorunun giderilmesi içni seferber etmeliyiz' değerlendirmesinde bulundu.

Katar Emiri: İran'a Korona ile mücadelede yardım etmeyi esirgemeyeceğiz

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani de bu telegon görüşmesinde yaptığı açıklamada, İran'a yaptığı ziyaretin başarılı olduğunu belirterek, 'Korona virüsüne karşı mücadelede dost ve kardeş ülke İran'ın yanında yer alıyoruz. Hastalıktan hayatıı kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz' dedi.

Tahran-Doha ilişkilerinin daha da güçlenmesi gerektiğinin altını çizen Al Sani, İran-Katar Ortak Ekonomi Komisyonu çerçevesinde varılan anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılmasını istediklerini kaydetti.