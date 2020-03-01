İran-Türkiye ticaret hacmi hedefi 30 milyar dolar

İhracatın geliştirilmesi, uluslararası piyasalarda ürünlerin pazarlanması ve holdinglerle şirketlerin uluslararası ticarette kendine yer bulmasının önem taşıdığına işaret eden Şehriver, İran ve Türkiye'nin tarihi ve kültürel ilişkilere sahip bölgenin iki önemli ülkesi olduğunu belirtti.

İki ülkenin EİT ve D-8 kurumlarında yer aldığına dikkati çeken Şehriver, İran ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin yıllık olarak 30 milyar dolara çıkmasının gündemlerinde olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin İran'ın 5 başat ticaret ortağından biri olduğunu ifade eden Şehriver, 'Türkiye, ülkemizle ticaret hacminin atırılması için iyi potansiyellere sahip. Holding ve şirketlerimizden Türkiye ile ortak ürünleri üretilmesi, ortak fuarların düzenlenmesi ve ticari heyetlerin geliş gidişi konusuna odaklanmalarını ve ticaret sorunlarını kaldırmalarını istiyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Cengir Gürsel de bu toplantıda yaptığı açıkalamda, iki ülkenin ekonomik ve kültürel ilişkilerinin uygun seviyede olduğunu ve iki ülkenin ekonomilerinin birbirinin bütünleyici olması nedeniyle, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önem taşıdığını söyledi.

İran-Türkiye ticaret hacminin 30 milyar dolar olarak belirlendiğine değinen Gürsel, Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nin İran'la ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine sıcak baktığını açıkladı.