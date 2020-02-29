Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı ile Azerbaycan Başbakan Yardımcısı ikili ilişkileri değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, tarafların bu görüşmede iki halkın kültürel ve tarihi ortak paydalarına işaret edek iki ülke üst düzey yetkilerinin de Tahran-Bakü iş birliğini geliştirmek için özel gayret gösterdiklerinin vurgulandıği belirtildi.

Vaizi ve Mustafayev ayrıca korona virüsüne karşı mücadele yollarını inceleyerek, sınırların açık tutulması ve hastalın yönetilmesi için ortak protokol çerçevesinde ticari işlemlerin devam etmesi gerektiğini açıkladı.

İki yetkili ortak yönetimle korona virüsünün ikili ticari ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerinin düşürülebileceği hakkında da fikir alışverişine bulundu.

İran ve Azerbaycan arasında 2019 yılında Kuzey-Güney Koridoru yolu ile 400 bin tondan fazla yük sevkiyatı yapılarak bir önceki yıla göre bu konufa yüzde 45'lik bir artış yaşandı.

İran-Azerbaycan Ortak Ekonomik Komisyonu ile parlamentolararası dostluk grupları da iki ülke ekonomik ve siysi ilişkilerin güçlenmesine büyük katkıda bulunmaktadır.