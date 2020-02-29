ABD Dışişleri Bakanı'nın İran'a yardım ettikleri yönündeki iddiası ikiyüzlülüktür

Yardımdan önce yaygara kopararak medyada bunun üzerine geniş propaganda yapılmasının ikiyüzlülük ve reklam amaçlı olduğuna dikkati çeken Musevi, 'Bu tür eylemler, siyasi saiklerle ve dünya kamuoyunu kandırmak amacıyla yapılmaktadır' dedi.

Ekonomik terör uygulayarak İran halkını ağır baskı altına alan bir ülkenin İran'a yardım ettiği iddiasının gülünç ve siyasi-psikolojik bir oyundan ibaret olduğunu dile getiren Musevi, yardımda bulunduğunu iddia ettiği ülkenin ilaç ve tıbbi malzemenin alım yolunu bile engellediğini ifade etti.

Musevi konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Dışişleri Bakanlığı, ilaç ve tıbbi malzemeleri temin etmek için birçok ülke ile yalın temas halinde ve şimdiye kadar 100 bin korona teşhis kiti, ameliyata özel maskeler, suni nefes alma cihazlar vb. gibi ülkenin temel ihtiyaçları dost ülkeler racılığıyla elde edilmiştir. Yeni sevkiyat da yapılmata ve bu hususta bilgiler zamanında sunulacaktır.

Küresel epidemiye dönüşen ve birçok ülkeye yayılan korona virüsüne karşı koymak için, global bir irade ve uluslararası geniş iş birliği gerektiriyor, siyasi saiklerle ve hastaların sıkıntılarını kötüye kullanarak değil.'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Ben derinden İran'da korona virüsünün yayılmasından ve halkın genel sağlığının tehlikeye düşmesinden kaygı duyuyorum. ABD, İran halkına gerekli ihtiyaçları için insani yardım sunacaktır' paylaşımını yapmştı.