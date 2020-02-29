İran, İslam ülkeleri arasında kanser araştırma ve inovasyon açısından ilk sırada

İRNA muhabirine açıklamada bulunan Melikzade, kanser araştırmaları knousunda çok güzel ilerlemeler kaydettiklerini belirterek, 'Küresel çapta da rol oynamayı başardık' dedi.

Kanserin erken telhisi için en iyi ümitlerden birinin kansere yakalanma potansiyeli olan kişilerde idrar ve kan tahlilini kullanabilmek olduğunu ifade eden Sağlık Bakan Yardımcısı Melikzade, 'İran'da idrar ve kan biyomarkerler bağlamında iyi araştırmalar yapılmış ve bununla, kanserin kontrolünün yapılabilmesini umuyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

İran'da halihazırda 250 bin kanser hastasının olduğuna dikkati çeken Melikzade, 'Bunlardan yıllık olarak 50 bin kadar civarında hasta hayatını kaybederken, 125 bin yeni hastaya tanık olmaktayız. Dolayısıyla her yıl kanser hasta sayısı artmaktadır' diye belirtti.

Melikzade konuşmasını şöyle sonlandırdı:

'2016 yılına İran'da 125 bin kanser vakasına rastladık. Bunlardan yüzde 52'si erkeklerden, yüzde 48'i ise kadınlardan oluştu. 2025 yılında da kanser vakasının 150 bine ulaşacağını ve bu süre içinde her yıl 5 bin yeni vakaya tanık olacağımızı öngörmekteyiz.'