Musevi: İran aleyhine her hangi bir eyleme sert yanıt verilecek

Musevi, Siyonist rejimin temelinin 70 seneden bu yana Filistin ve komşu ülkelerin topraklarının işgali, ölüm, yağma, terör ve tecavüz üzerine kurulduğunu belirtti.

Musevi, ‘’İran’ın Suriye’deki varlığı o ülke hükümetinin daveti ve İsrail ile Amerika’nın desteklediği terörizmle mücadele içindir. İran Suriye’deki varlığını, milli güvenliğini ve bölgesel menfaatlerini korumada bir an bile tereddüt etmeyecektir ve her hangi bir tecavüz veya ahmakça eylem karşısında kati yanıt verecektir. ‘’ dedi.

İsrail Savunma Bakanı son günlerde yaptığı açıklamada, hedeflerinin 12 ay içinde İran’ın Suriye’deki varlığına son vermek olduğunu belirtmişti.

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2012