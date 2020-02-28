28 Şub 2020 21:04
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News Code: 83694537
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İranlı halterci Batı Asya Bölgesi Şampiyonu oldu

İranlı halterci Batı Asya Bölgesi Şampiyonu oldu

Tahran, IRNA- İran’ın 96 kg haltercisi Sohrab Moradi, BAE’de düzenlenen Batı Asya Halter Şampiyonasında 3 altın madalya kazandı.

Moradi karşılaşmalarda silkme, koparma ve toplamda 3 altın madalya kazanmayı başardı.

Bu karşılaşmalar Tokyo Olimpiyatlarına seçilmek için yapılan yarışmalardan biridir.

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2012

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