İranlı halterci Batı Asya Bölgesi Şampiyonu oldu

Moradi karşılaşmalarda silkme, koparma ve toplamda 3 altın madalya kazanmayı başardı.
Bu karşılaşmalar Tokyo Olimpiyatlarına seçilmek için yapılan yarışmalardan biridir.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012
Tahran, IRNA- İran’ın 96 kg haltercisi Sohrab Moradi, BAE’de düzenlenen Batı Asya Halter Şampiyonasında 3 altın madalya kazandı.
Moradi karşılaşmalarda silkme, koparma ve toplamda 3 altın madalya kazanmayı başardı.
Bu karşılaşmalar Tokyo Olimpiyatlarına seçilmek için yapılan yarışmalardan biridir.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012
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