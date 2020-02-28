İran’da korona’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 34 kişiye yükseldi

Cihanpur, yaptığı açıklamada, dünden bu yana 143 kişide daha korona vakasının tespit edildiğine belirterek, bunlardan 64’ünün Tahran, 25’inin Gilan, 16’sının Kum, 10’unun İsfahan, 6’sının Mazenderan, Birinin Erdebil, 3’ünün Kerec, ikisinin Semnan, ikisinin kordestan illerinden olduğunu söyledi.

Cİhanpur, şu ana kadar yakalananlardan 73 kişinin iyileştiğini bildirerek, hastanede bulunanların ortalama yaşlarının 50’nin üzerinde olduğunu ve vefat edenlerin ortalama yaşının da 60’ın üzerinde olduğunu söyledi.

Cihanpur bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlı Teknoloji Birimi çabası ile Koronavirüs teşhis kitinin nihai üretim aşamasına yaklaştığını ve gelecek hafta nihai onay sonrası üretimine başlanacağını bildirdi.

Cİhanpur, bugün Twitter’den yaptığı açıklamada, koronavirüs’e yakalanma eğrisinin gelecek günlerde de artacağını ve bunun kontrol yolunun ende kalmak, gereksiz ziyaretlerin iptali, her hangi bir toplantının iptali ve yapılan ferdi sağlık tavsiyelerine riayet etmekten geçtiğini söyledi.

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2012