28 Şub 2020 14:00
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News Code: 83694201
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Koronavirüs teşhis kiti üretimi haftaya başlayacaktır

Koronavirüs teşhis kiti üretimi haftaya başlayacaktır

Tahran, IRNA- Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde gelecek haftadan itibaren virüsün teşhis kiti ülke içinde üretilecek.

İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlı Teknoloji Birimi çabası ile Koronavirüs teşhis kitinin nihai üretim aşamasına yaklaştığını ve gelecek hafta nihai onay sonrası üretimine başlanacağını bildirdi.

Cİhanpur, bugün Twitter’den yaptığı açıklamada, koronavirüs’e yakalanma eğrisinin gelecek günlerde de artacağını ve bunun kontrol yolunun ende kalmak, gereksiz ziyaretlerin iptali, her hangi bir toplantının iptali ve yapılan ferdi sağlık tavsiyelerine riayet etmekten geçtiğini söyledi.

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