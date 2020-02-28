Koronavirüs teşhis kiti üretimi haftaya başlayacaktır

İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlı Teknoloji Birimi çabası ile Koronavirüs teşhis kitinin nihai üretim aşamasına yaklaştığını ve gelecek hafta nihai onay sonrası üretimine başlanacağını bildirdi.

Cİhanpur, bugün Twitter’den yaptığı açıklamada, koronavirüs’e yakalanma eğrisinin gelecek günlerde de artacağını ve bunun kontrol yolunun ende kalmak, gereksiz ziyaretlerin iptali, her hangi bir toplantının iptali ve yapılan ferdi sağlık tavsiyelerine riayet etmekten geçtiğini söyledi.

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2012