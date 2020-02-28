İran’ın ilaç ve tıbbi malzemeye ulaşmasını engelleyen ambargolar aleyhine kampanya başlatıldı

Ülkenin Koronavirüs ile boğuştuğu bir dönemde gönderilen mektuplarda, ‘’İlaç ve tıbbi teçhizat aleyhindeki şiddetli ambargolar direkt ve endirekt olarak virüsün gelişmesi ve daha fazla İran vatandaşının hayatını tehlikeye atacağına sebep olacaktır.’’ ifadesi yer aldı.

Mektupta hasta sayısın artmasına paralel olarak ülkenin ilaç stok miktarının azalacağı belirtildi.

Mektubu hazırlayanlar ilaç ambargosunun kaldırılması için yurt dışında yaşayan İran vatandaşlarının mektuba destek olmalarını istediler.

Bu hususta destek vermek isteyenler bu linkten http://bit.ly/2I58RwJ imza atarak bu konuya destek verebilirler.

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2012