İranlı yetkililerin Korona’ya yakalandıklarını bildirmeleri şeffaflığın göstergesidir

Elçilik tarafından yapılan açıklamada, Çin’de koronavirüs’ün yaygınlaşmasından itibaren İran’ın bu konuyu gündemine aldığını belirterek, ilk andan itibaren İran Sağlık Bakanlığı bünyesinde 12 komiteden oluşan 9 kontrol noktası oluşturulduğunu belirtti.

Bu konudaki bilgilerin her gün şeffaf şekilde bilgilendirme yapıldığını son rakamlara göre, İran’da virüse yakalanan sayısının 245, hayatını kaybedenlerin sayısının 26 ve iyileşme sürecinde olanların sayısının da 54 olduğunu belirtti.

İran’daki süreçle ilgili tek bilgi kaynağının İran Sağlık Bakanlığı olduğu vurgulanan açıklamada, İranlı yetkililerin kendilerinin de yakalanmalarını ilan etmesinin bu sürecin nedenli şeffaf işlediğinin göstergesi olduğu ifade edildi.

İran’ın bilgileri açık bir şekilde diğer ülkelerle paylaştığı ifade edilen açıklamada, İran’ın bu hususta diğer ülkelerin de taahhütlerine bağlı kalarak mücadelede İran’ın yanında yer almalarını istedi.

Açıklamada Amerika’nın yasa dışı ambargolarına değinerek, bu ambargolardan dolayı İran’ın sağlık yetkilileri ve halkının sağlık malzemelere ulaşmasının gecikmelerle mümkün olduğu ifade edildi.

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2012