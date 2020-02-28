Rusya: Amerika’nın İran füze programını destekleyen 4 ülkeye ambargoları yasa dışıdır

Seloteski yaptığı açıklamada, ‘’Amerika, ambargoları kendi menfaatlerini dünyaya tahmil için bir araç olarak kullanmaktadır. ‘’ dedi.

Seloteski, ‘’Yabancı 13 kuruluş ve Rusya, Çin, Irak ve Türkiye’den yetkililere uygulanan ambargolar yeni gerginliklere sebep olabilir. ‘’ ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Salı günü yaptığı açıklamada, 13 kuruluş ve Rusya, Çin, Irak ve Türkiye’den yetkililere Amerika’nın Suriye, İran ve Kuzey Kore ile ilgili sınırlamalarına uymadıkları için ambargo uygulandığını bildirdi.

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2012