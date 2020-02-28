İran’ın Fars Körfezi kıyısındaki ülkelere uçuşları durduruldu

Resmi kaynakların koronavirüs’ün İran’daki varlığını kabul etmesinden sonrası önce Türkiye, Gürcistan, Irak ve Kuveyt İranlı yolcuları havaalanlarında istemediklerini bildirdiler daha sonra İran’ın boş uçaklarını da kabul etmediklerini bildirdiler.

Bu 4 ülkeden sonra BAE, Katar, Umman da İranlı yolcuları kabul etmediklerini belirttiler.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, yaptığı açıklamada Dubai ve Abudabi’ye uçuşların başlaması için müzakereler yapıldığını belirtti.

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2012