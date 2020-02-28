28 Şub 2020 12:57
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İran’ın Fars Körfezi kıyısındaki ülkelere uçuşları durduruldu

İran’ın Fars Körfezi kıyısındaki ülkelere uçuşları durduruldu

Tahran, IRNA- Koronavirüs’tan dolayı kaygılar İran’ın Fars Körfezi Kıyısı ülkelerine uçuşlarını durdurdu, Hindistan’da dünden itibaren İran’ın Bumbai uçuşlarını kabul etmeyeceğini bildirdi.

Resmi kaynakların koronavirüs’ün İran’daki varlığını kabul etmesinden sonrası önce Türkiye, Gürcistan, Irak ve Kuveyt İranlı yolcuları havaalanlarında istemediklerini bildirdiler daha sonra İran’ın boş uçaklarını da kabul etmediklerini bildirdiler.

Bu 4 ülkeden sonra BAE, Katar, Umman da İranlı yolcuları kabul etmediklerini belirttiler.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, yaptığı açıklamada Dubai ve Abudabi’ye uçuşların başlaması için müzakereler yapıldığını belirtti.

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