Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonların İran’a yardımları yolları incelendi

Görüşmede federasyonun İran’a özellikle korona teşhisinde kullanılan kitlerin ve sağlık personelini koruyan teçhizatların temini konusunda görüşüldü.

Baharvend görüşmede, İran’ın her zaman insani konuları siyasi ihtilaflardan uzak tutmaya çalıştığını belirterek, buna rağmen Amerika Dışişleri Bakanının insani bir konudan siyasi yarar sağlamaya çalıştığını ve hatta bu konuda yalan söylediğini belirtti.

Baharvendd, koronavirüsün milliyeti olmadığını uluslararası bir boyuta dönüşme ihtimali olduğundan uluslararası düzeyde bu soruna karşı gelinmesi gerektiğini söyledi.

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2012