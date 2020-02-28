28 Şub 2020 09:18
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News Code: 83693963
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Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonların İran’a yardımları yolları incelendi

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonların İran’a yardımları yolları incelendi

Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Baharvend, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılaylar Federasyonu Genel Sekreteri ile Cenevre’de yaptığı görüşmede federasyonun koronavirüs ile mücadelede İran’a nasıl yardımcı olacağı yollarını inceledi.

Görüşmede federasyonun İran’a özellikle korona teşhisinde kullanılan kitlerin ve sağlık personelini koruyan teçhizatların temini konusunda görüşüldü.

Baharvend görüşmede, İran’ın her zaman insani konuları siyasi ihtilaflardan uzak tutmaya çalıştığını belirterek, buna rağmen Amerika Dışişleri Bakanının insani bir konudan siyasi yarar sağlamaya çalıştığını ve hatta bu konuda yalan söylediğini belirtti.

Baharvendd, koronavirüsün milliyeti olmadığını uluslararası bir boyuta dönüşme ihtimali olduğundan uluslararası düzeyde bu soruna karşı gelinmesi gerektiğini söyledi.

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2012

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