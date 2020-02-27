Aytullah Hamenei, sağlık personelinin Korona ile ilgili çabalarına teşekkür etti

Ayetullah Hamenei, Tıp Bilimleri Akademisi Başkanı r. Merendi ile yaptığı görüşmede, Sağlık Bakanlığı ve tüm sağlık personelinde korona virüsle mücadeledeki çabalarından dolayı teşekkür etti.

Yapılan faaliyetleri çok değerli olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, sağlık personelin toplumda yapılan faaliyetlerle artacağını söyledi.

İslam İnkılabı Rehberi, bir an önce korona virüsle mücadelede başarı sağlanması temennisinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısını 26’ya yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının ise 245’e çıktığını bildirdi.

Dünden bu yana 106 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine beirten Cihanpur, bulardan 38’inin Tahran, 23’ünün Gilan, birinin Kum, birinin Hamadan, sekizinin Mazenderan, beşinin Erdebil, üçünün Kerec, birini Horasan, üçünün Semnan, ikisinin Kermanşah, üçünün Lorestan, birinin Kordestan, Birinin Batı Azerbaycan, ikisinin de Doğu Azerbaycan’da olduğunu belirtti.

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2012