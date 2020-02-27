27 Şub 2020 19:46
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İran’da Korona’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 26 kişiye yükseldi

İran’da Korona’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 26 kişiye yükseldi

Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısını 26’ya yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının ise 245’e çıktığını bildirdi.

Dünden bu yana 106 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine beirten Cihanpur, bulardan 38’inin Tahran, 23’ünün Gilan, birinin Kum, birinin Hamadan, sekizinin Mazenderan, beşinin Erdebil, üçünün Kerec, birini Horasan, üçünün Semnan, ikisinin Kermanşahh, üçünün Loresta, birinin Kordestan, Birinin Batı Azerbaycan, ikisinin de Doğu Azerbaycan’da olduğunu belirtti.

Cihanpur, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Korona virüsünün teşhisinde kullanılan laboratuar sayısını ikiden yediye arttığını ve bu sayının hafta sonuna kadar 15’e ve gelecek hafta içinde de 22’ye yükseleceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre bugüne kadar dünya genelinde korona virüsüne yakalanan 80 binden fazla kişiden 2 bin 700'ün hayatını kaybettiğini açıklandı.

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2012

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