İran’da Korona’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 26 kişiye yükseldi

Dünden bu yana 106 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine beirten Cihanpur, bulardan 38’inin Tahran, 23’ünün Gilan, birinin Kum, birinin Hamadan, sekizinin Mazenderan, beşinin Erdebil, üçünün Kerec, birini Horasan, üçünün Semnan, ikisinin Kermanşahh, üçünün Loresta, birinin Kordestan, Birinin Batı Azerbaycan, ikisinin de Doğu Azerbaycan’da olduğunu belirtti.

Cihanpur, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Korona virüsünün teşhisinde kullanılan laboratuar sayısını ikiden yediye arttığını ve bu sayının hafta sonuna kadar 15’e ve gelecek hafta içinde de 22’ye yükseleceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre bugüne kadar dünya genelinde korona virüsüne yakalanan 80 binden fazla kişiden 2 bin 700'ün hayatını kaybettiğini açıklandı.

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2012