Peskov: İran, Rusya, Türkiye liderler zirvesi hazırlıkları yapılmaktadır

Peskov yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ruhani, Putin ve Erdoğan’ı Suriye konulu zirveleri ile ilgili hazırlıklar diplomatik kanallar vasıtası ile devam etmekte ve şu an için bu hususta kesin karar alınmadığını söyledi.

Peskov, İran’da korona virüsü görünmesinin üçlü zirveye etki edip etmeyeceğine dair bir soruya karşın, soruya bir cevap veremeyeceğini söyledi.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov üçlü zirvenin Mars ayı başlarında yapılabileceğini bildirmişti.

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2012