Baharvend: İran her zaman Yemen savaşının son bulması müzakerelerini desteklemektedir

Silahsızlanma Konferansında konuşan Bharvend, Amerika’nın tek yönlü politikaları, o ülkenin nükleer anlaşmadan kaynaklanan taahhütlerini yerine getirmemesi ve kötü niyetli uygulamalarına şiddetle itiraz etti.

Baharvend, Amerika’nın BM Güvenlik Konseyi üyesi olarak konseyin kararlarını ihlal ettiğini belirterek, Washington’un diğer ülkeleri de buna mecbur bıraktığını ve aynı anda İran’ı bu karar uygulamamakla da suçladığını söyledi.

Arabistan Dışişleri Bakanının İran’ı Yemen halkına yardımlarından dolayı eleştirmesine yanıt veren Baharvend, ‘’ Bu savaşı siz başlattınız ve hala devam ediyorsunuz. ‘’ dedi.

Baharvend, Arabistan Dışişleri Bakanına hitaben, ‘’ Diğerlerine kendi hatalarınızdan dolayı serzenişte bulunmayınız. İran her zaman bu savaşı son bulma müzakerelerini desteklemektedir. Siz istediğiniz gibi bölge halkına davranıp ve onların size yanıt vermemesini bekleyemezsiniz. ‘’ dedi.

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2012