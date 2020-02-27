WHO: İran Koronavvirüs ile mücadele için gerekli kapasitelere sahiptir

Dün Tahran’da WHO temsilcisi, İran Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Tahran’da mukim yabancı büyükelçilerin katılımıyla Dışişleri Bakanlığında düzenlendi.

Toplantıda koronavirüs ile mücadelede son gelişmeler katılımcılara anlatıldı.

WHO temsilcisi toplantıda İran’ın mücadelesinin bölge ve dünyada örnek bir mücadele olduğunu söyledi.

Toplantıda İran Sağlık Bakanlığı yetkilileri İran’ın sağlıkla ilgili tüm uluslararası taahhütlerine bağlı olduğuna vurgu yaparak, Korona ile mücadelede ihtiyaç duyulan bir listeyi yardımcı olmak isteyen ülkelere sundular.

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2012