27 Şub 2020 09:55
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News Code: 83693034
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WHO: İran Koronavvirüs ile mücadele için gerekli kapasitelere sahiptir

WHO: İran Koronavvirüs ile mücadele için gerekli kapasitelere sahiptir

Tahran, IRNA- Uluslararası Sağlık Örgütünün (WHO) Tahran temsilcisi, İran’ın Koronavirüs ile mücadele için temel kapasitelere sahip olduğunu belirtti.

Dün Tahran’da WHO temsilcisi, İran Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Tahran’da mukim yabancı büyükelçilerin katılımıyla Dışişleri Bakanlığında düzenlendi.

Toplantıda koronavirüs ile mücadelede son gelişmeler katılımcılara anlatıldı.

WHO temsilcisi toplantıda İran’ın mücadelesinin bölge ve dünyada örnek bir mücadele olduğunu söyledi.

Toplantıda İran Sağlık Bakanlığı yetkilileri İran’ın sağlıkla ilgili tüm uluslararası taahhütlerine bağlı olduğuna vurgu yaparak, Korona ile mücadelede ihtiyaç duyulan bir listeyi yardımcı olmak isteyen ülkelere sundular.

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2012

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