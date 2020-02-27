Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı İran Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü

Hanzadi görüşmede İran’ın birçok ülke ile işbirliği komisyonları olduğunu belirterek, bu komisyon sayıları ve irtibatların artmasının anlamının bölge ve dünyanın daha güvenli hale geleceği olduğunu söyledi.

Yüz yüze görüşmelerin özellikle komşu ülkelerle önemli olduğunu ifade eden Hanzadi, bu görüşmelerin karşılıklı ortak menfaatleri ve bölünmez menfaatlerin anlamasına yardımcı olacağını söylei.

Hanzadi, Hazar Denizi’nin komşu ülkelerin Deniz Kuvvetlerinin yakınlaşması için önemli bir etken olduğunu belirterek, Hazar Denizinin barış ve dostluk denizi olduğunu ve mevcut 5 komşu haricinde başka aktörlerin buraya girmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

Hazar Denizi güvenliğinin kıyısı olan 5 ülke tarafından temin edilmesi gerektiğini ifade eden Hanzadi bu yönde İran’ın her 5 ülke ile işbirliğin içinde olduğunu söyledi.

Mehmedov da yaptığı açıklamada Azeri heyetin İran ziyaretinin iki ülke savunma bakanlıkları tarafından planlanan ikinci toplantı olduğunu birinci toplantının 2017 yılında yapıldığını söyledi.

Mehmedov, Hanzadi’den ülkesini ziyaret için davette bulundu.

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2012