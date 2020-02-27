Bageri Keni: Amerika, İran’ın ilerleme hakkını elinden almaya çalışıyor

Genevre’de BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Mişel Baçlet ile görüşen Bageri, İslami İnsan Hakları içeriğine değinerek, İran’ın politikalarının insanların aklarının korunması ve İran milletinin haklarının temini yönünde şekillendiğini söyledi.

Bageri, Amerika’nın karşı gelmelerine rağmen İran’ın kendine güvenle sağladığı ilerlemelerin o ülkenin kızgınlığına sebep olduğunu ve vahşice İran’ı cezalandırmaya çalıştıklarını hatta İran’a ilaç ihracatının önünü kestiklerini ve fiilen İran halkında yaşam hakkı da almak istediklerini söyledi.

Bageri, İnsan Hakları Komiseri Elizabet Tiçi Fislberger ile de yaptığı görüşmede General Süleymani’nin terör olayına değinerek, Amerika’nın cinayetinin sadece cesur bir komutanı İran’dan almadığını bölge halklarının haklarının en büyük savunucusunu da aldığını söyledi.

Amerika’nın İran aleyhindeki ambargolara değinen Bageri, uluslararası İnsan Hakları Kurumlarından susarak bu cinayetlere meşruiyet kazandırmamalarını istedi.

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2012