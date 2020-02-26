AB: Amerika ambargoları, İran’ın KOEP çerçevesindeki menfaatlerine ulaşmayı engelledi

Borrell, KOEP Ortak Komisyonu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ‘’Viyana oturumuna karılanlar, Amerika’nın yeniden uyguladığı ambargoların İran’ın KOEP’teki menfaatlerinden yararlanmasını engellediğini bildirdiler. ‘’ dedi.

Borrell, toplantıda İran’ın KOEP çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmesi ile ilgili kaygıları dile getirildiğini belirterek, katılımcıların KOP’in önemine vurgu yaptığını ve bu anlaşmanın nükleer silahların yayılmasının önlemede önemli bir unsur olduğuna vurgu yaptıklarını söyledi.

AB Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Helga Schmid de KOEP Ortak Komisyonunun kayda değer kararlarla sonuçlandığını bildirdi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, "Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan İran ile yapılan nükleer anlaşmaya taraf İran, Çin, Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere ve AB'den üst düzey yetkililer, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Genel Sekreteri Helga Schmid başkanlığında toplandı.

Schmid, Twitter’den yaptığı açıklamada bugünkü oturumda geçen haftalarda uzmanlar düzeyinde yapılan konuları gözden geçirdiklerini söyledi.

Schmid, bu görüşmeleri uzmanlar düzeyinde yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Viyana’daki görüşmeye İran, Çin, Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere ve Avrupa Birliğinden (AB) üst düzey yetkililer, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Genel Sekreteri Helga Schmid başkanlığında toplandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçi , toplantıya katıldı.

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2012