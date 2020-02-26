26 Şub 2020 20:33
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Schmid: KOEP Ortak Komisyonu dikkate değer kararlarla sonuçlandı

Schmid: KOEP Ortak Komisyonu dikkate değer kararlarla sonuçlandı

Viyana, IRNA- AB Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Helga Schmid, Kapsamlı Ortak Eylem Plaı (KOEP) Ortak Komisyonunun kayda değer kararlarla sonuçlandığını bildirdi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, "Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan İran ile yapılan nükleer anlaşmaya taraf İran, Çin, Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere ve AB'den üst düzey yetkililer, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Genel Sekreteri Helga Schmid başkanlığında toplandı.

Schmid, Twitter’den yaptığı açıklamada bugünkü oturumda geçen haftalarda uzmanlar düzeyinde yapılan konuları gözden geçirdiklerini söyledi.

Schmid, bu görüşmeleri uzmanlar düzeyinde yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Viyana’daki görüşmeye İran, Çin, Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere ve Avrupa Birliğinden (AB) üst düzey yetkililer, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Genel Sekreteri Helga Schmid başkanlığında toplandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçi , toplantıya katıldı.

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2012

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