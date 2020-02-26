Irakçi: Avrupa, KOEP’i korumak istiyor

Irakçi, Viyana’da düzenlenen KOEP Ortak Komisyonu sonrası yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Irakçi, Irakçi, ‘’ İran ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticari faaliyetlerin ABD yaptırımlarından etkilenmemesini sağlayacak INSTEX mekanizmasına ilişkin, "Anlaşmaya taraf üç Avrupa ülkesi, INSTEX'i güçlendirmek için istekliler. Bu, İran ve AB arasındaki ticaretin büyük bir kısmını kapsamayabilir." dedi

Anlaşmaya taraf olan paydaşların KOEP'in önemini vurguladıklarını belirten Irakçi, anlaşmayı desteklediklerini ve anlaşmanın korunması için istekli olduklarını belirterek, görüşülen en önemli konun ABD yaptırımlarını aşıp İran ile ticarete devam edebilmek için kurulan "ticari faaliyetlere özel araç desteği" INSTEX olarak adlandırılan mekanizmanın olduğuna belirtti.

Mekanizmanın güçlendirileceğine ilişkin farklı seçenekleri de ele aldıklarını ifade eden Irakçi "Bu mekanizmanın daha iyi çalışmasından emin olmak, likit akışının sağlanması gibi konular konuşuldu. Bence gayet güçlü bir istek var (Avrupa ülkelerinde). Ayrıca bugün görüştüğümüz metotlar, İran ve AB arasındaki ticareti genişletebilir." dedi.

Viyana’daki görüşmeye İran, Çin, Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere ve Avrupa Birliğinden (AB) üst düzey yetkililer, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Genel Sekreteri Helga Schmid başkanlığında toplandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçi , toplantıya katıldı.

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2012