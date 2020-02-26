İran üretimi nano parçacıkları bulunan pil genişleticileri ile pillerin işlevinde iyileşme

İran Nano Teknolojiyi Geliştirme Komitesi'nin haberine göre, birçok mevcut pilin tersine bu pil, şarj edilebilir ve arabanın çalıştığı süre boyunca sürekli şarj olunabilecek kapasiteye sahiptir.

Elektrotlaın yüzölçümünü genişleterek pilin işlevini güçlendiren bu nano parçacık içerikli pil genişleticileri üreten İranian Novin Nanokimya Kimyasal Maddeler Şirketi, Saba Batarya Şirketi ile yakın iş birliği yapmış ve son yıllarda pil üretimi için bu şirkete gerekli maddeler sağlamıştır.

Nano parçacıkların pil sanayi dışında diğer sanyi kollarında da kullanmak mümkün. Nano parçacıklar plastiklerin dolumunda kullanılabilir ve plastiğin yapısını güçlendirerek saydamlığını artırır.