İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

Dünden buy yana 44 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikakti çeken Cihanpur, bunlardan dördünün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cihanpur korona virüse yakalanan en son 44 kişiden 15'inin Kum'da, 9 kişinin Gilan, 4'ünün Tahran, bir kişinin Merkezi, 3'ünün Huzistan, Sistan ve Beluçistan, Fars ve Kohgiluye ve Buyer Ahmed'de ikişer vaka ve Kirmanşah, Erdebil, Mazenderan, Luristan, Simnan ve Hürmüzgan'da birer kişinin bu hastalığa yakalandıklarını belirtti.

Yeni vakalarda 4 kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Cihanpur, İran'da korona virüsüne bulaşan kişi sayısının 139 olduğunu ve bunlardan şu ana kadar 19 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre bugüne kadar dünya genelinde korona virüsüne yakalanan 80 binden fazla kişiden 2 bin 700'ün hayatını kaybettiğini açıklandı.